Un très gros morceau: voici les adversaires potentiels du Club de Bruges en huitièmes de finale

Le FC Bruges a terminé sa phase de groupe de la Ligue des champions à la deuxième place de son groupe. De ce fait, les hommes de Carl Hoefkens affronteront une équipe qui a terminé première de son groupe respectif. Petit tour des potentiels adversaires des Belges.

Si deux noms ne sont pas encore définitivement connus (ils le seront après les matchs de ce mercredi soir), les équipes que pourraient affronter les Brugeois donnent des sueurs froides. Pour l'instant, les équipes assurées de terminer à la première place de leur groupe (et ainsi de figurer dans le pot 1 du tirage au sort) sont : Naples, Bayern Munich, Tottenham, Chelsea et Manchester City. Peuvent encore terminer premier : Real Madrid ou Leipzig, PSG ou Benfica.

Versé dans le pot 2, Bruges affrontera une de ces équipes prestigieuses. Si les champions de Belgique ont réussi à tenir tête à l'Atlético Madrid (2-0 et 0-0), ils devront réussir un nouvel exploit contre un autre géant européen.

Rappelons que les clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter à ce stade de la compétition. Bruges en tant que seul représentant de notre pays, n'est évidemment as concerné par cette règle.

Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu lundi midi. Les huitièmes de finale se dérouleront les 14-15 et 21-22 février pour les matches aller et les 7-8 et 14-15 mars pour les matchs retour.