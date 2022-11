Karel Geraerts: "Affronter le leader de la Bundesliga est une belle motivation"

(Belga) Déjà assurée de la première place du groupe D et de la qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League, l'Union Saint-Gilloise ne va pas jouer relâchée face à l'Union Berlin pour la 6e et dernière journée de la phase de groupe jeudi à 21h00 à Louvain.

"Je n'ai pas peur d'un relâchement", a confié Karel Geraerts, l'entraîneur saint-gillois, mercredi en conférence de presse. "Nous allons affronter le leader de la Bundesliga, un des meilleurs championnats du monde, et c'est une belle source de motivation et un beau défi pour les joueurs." Promue en Bundesliga en 2019, l'Union Berlin a décroché un ticket européen en terminant à la 7e place la saison dernière et occupe actuellement la tête du championnat allemand. "C'est une équipe qui surprend depuis deux saisons avec un parcours qui ressemble un peu au nôtre. Je pense que les deux clubs sont des exemples que rien n'est impossible en football." Malgré la première place déjà en poche, l'Union aura un rôle d'arbitre jeudi soir car Berlin (9 points) et Braga (8 points), qui reçoit Malmö, se disputent la 2e place du groupe. "Nous devons rester corrects envers ces deux clubs", a assuré Geraerts. "J'essaie toujours d'aligner une équipe qui est capable de gagner. Je prends de nombreux paramètres en compte avant de faire des choix." Avec 13 points, l'Union Saint-Gilloise peut signer le deuxième meilleur total de points d'une équipe belge en Europe en cas de victoire jeudi. Seul Anderlecht avait fait mieux lors de la saison 2011-2012 avec un 18 sur 18 en Europa League. "Je ne regarde pas ce genre de choses. Je suis surtout concentré pour que le club fasse de son mieux en Europe. Nous avons travaillé au coefficient belge en Europe mais nous ne sommes pas les seuls", a conclu Geraerts.