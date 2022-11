 Il a tenu sa promesse: ce joueur de Leipzig célèbre son but... en gonflant un ballon (photos)

Christopher Nkunku a encore marqué, lui qui compte déjà 13 buts cette saison avec Leipzig. Le joueur français a ouvert le score lors de la débâcle du Shakhtar, battu 0-4 au terme d'un match où ils n'ont pas eu l'occasion de faire douter leur adversaire.

Et après son but, Nkunku en a surpris quelques-uns, en célébrant son but avec un geste inattendu. Il s'est emparé d'un ballon de baudruche, qu'il a gonflé avant de le redéposer sur le côté du terrain. Le joueur l'avait caché dans sa chaussette et l'a gonflé pour respecter une promesse faite à son fils, qui adore les ballons gonflables. Il lui avait promis de célébrer de cette manière lors de son prochain but.

