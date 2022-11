ITF Nantes - Magali Kempen qualifiée pour les demi-finales du double

(Belga) Associée à la Taïwanaise Fang-Hsien Wu, Magali Kempen s'est qualifiée pour les demi-finales du double au tournoi de tennis ITF de Nantes, une épreuve sur surface dure dotée de 60.000 dollars, mercredi en France.

Formant la 4e paire tête de série, Magali Kempen et Fang-Hsien Wu ont battu en quarts de finale les Françaises Marine Szostak et Alice Tubello sur un double 6-3 en 60 minutes de jeu précises. Pour accéder à la finale, le duo franco-belge devra passer un obstacle composé de la Bosnienne Anita Wagner et la Russe Ekaterina Kazionova. Plus tôt dans la journée, associée à la Française Lucie Wargnier, Tilwith Di Girolami a elle été éliminée en quarts de finale, battue 4-6, 7-6 (7/5) et 10/6 par la deuxième paire tête de série du tournoi formée par la Slovène Veronika Erjavec et la Britannique Emily Webley-Smith. La partie a duré 1 heure et 37 minutes de jeu. En simple, Magali Kempen, 24 ans, 246e mondiale, avait été éliminée au premier tour lundi alors que Tilwith Di Girolami, 19 ans, n'avait pas franchi le cap des qualifications. (Belga)