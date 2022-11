Kevin De Bruyne a tout changé: Manchester City s'impose au petit trop contre Séville (vidéo)

Déjà assuré de sa première place du groupe, Manchester City a logiquement choisi de faire tourner son effectif au moment de recevoir Séville, qui n’avait plus rien à jouer non plus, déjà assuré de finir troisième et de disputer l’Europa League, sa compétition fétiche. Kevin De Bruyne était donc sur le banc pour les Skyblues.

Dominateur, mais trop brouillon, Manchester City se faisait finalement surprendre. Sur un corner, Mir plaçait une jolie tête lobée hors de portée d’Ortega pour ouvrir le score à la demi-heure. Malmenés, les Skyblues vont finalement égaliser après 52 minutes, grâce à Lewis, auteur d’une belle mine à bout portant.

A 20 minutes du terme, Pep Guardiola a décidé de hausser le ton, en faisant monter De Bruyne. Le Diable Rouge a répondu à l’appel, offrant une passe décisive après à peine 3 minutes, Alvarez se chargeant ensuite de faire 2-1. Le score s’alourdissait encore 10 minutes plus tard, grâce à une frappe bien brossée par Mahrez. City termine donc premier de son groupe avec 14 points sur 18.