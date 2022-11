Lotto Volley League - Roulers le dernier invaincu, Menin toujours en pleins doutes

(Belga) La quatrième journée de championnat de Belgique de volley (messieurs) a permis à Roulers de confirmer son statut de favori pour le titre mercredi. Menin, lui, cale toujours.

Le duel attendu de ce début de championnat entre Roulers et Maaseik disputait sur les terres du champion de Belgique. Après une première manche remportée par les Flandriens (25-22), Maaseik montrait de quel bois il se chauffait (22-25) avant d'offrir un solide duel dans le troisième set (25-22). Mais Roulers était passé au-dessus et confirmait, sans souci, son statut: 25-12. Trois nouveaux points pour les Roulariens qui restent les derniers invaincus de la compétition. Dans leur sillage, c'est le surprenant Gand qui continue sur sa belle lancée. Les Gantois n'ont éprouvé aucune difficulté à écarter Achel 3 sets à 0 : 25/21, 25/21, 25/18. La plus grosse inconnue de ce début de saison reste Menin. Le vice-champion de Belgique connaît un faux-départ après avoir essuyé un quatrième revers de rang et demeurant avec zéro unité au classement en bas de tableau. Mercredi, c'est sur le terrain de Waremme que Menin s'est incliné malgré un excellent premier set (15-25). Remontés à bloc, les Liégeois s'imposaient de justesse lors de la seconde manche (26-24) avant de définitivement passer au-dessus (25/19, 25/19). Mardi, en match avancé de cette quatrième journée, Louvain avait pris le meilleur sur Alost (3-2). Ce week-end, ce sont les quarts de finale de la Coupe qui se tiendront samedi (20h30). Le petit Poucet Berg-op-Wijgmaal accueillera Menin, Hemiksem-Schelle recevra Waremme, alors que deux chocs de Liga sont au menu entre Gand et Roulers et Alost et Maaseik. (Belga)