Ligue des Champions - Les adversaires possibles du Club de Bruges en 8es de finale

(Belga) Deuxième de son groupe, le Club de Bruges affrontera une équipe classée en tête de sa poule en 8es de finale de la Ligue des Champions de football dont le tirage au sort aura lieu lundi.

Ne pouvant tomber contre Porto premier de leur poule, les Brugeois auront ainsi comme adversaire en février (aller) et mars (retour) prochain un de ces sept clubs: Manchester City, Tottenham, le Bayern Munich, Naples, Benfica, le Real Madrid et Chelsea. Les premiers de groupe auront l'avantage de recevoir au match retour. Seules restrictions, deux clubs d'un même pays ne peuvent se rencontrer et deux clubs du même groupe en phase de poules ne peuvent se retrouver en 8es de finale. Liverpool, l'Inter Milan, l'Eintracht Francfort, l'AC Milan, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et le PSG ont aussi terminé deuxième de leur groupe. (Belga)