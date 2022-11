Victoire obligatoire pour Anderlecht et La Gantoise, l'Union Saint-Gilloise sans pression

(Belga) Respectivement opposés aux Danois de Slikeborg et aux Norvégiens de Molde, Anderlecht et La Gantoise seront dans l'obligation de s'imposer ce soir pour la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Conference League s'ils veulent passer l'hiver européen. En Europa League, l'Union Saint-Gilloise, assurée de la première place du groupe D, aborde son duel face à l'Union Berlin sans pression.

Troisième du groupe B de la Conference League avec 5 points, un de moins que Silkeborg, Anderlecht sera dans l'obligation de l'emporter lors de son déplacement au Danemark à 21h00. Sur une pelouse synthétique, les Anderlechtois devront faire sans Amir Murillo, suspendu, tandis que Yari Verschaeren et Benito Raman sont de retour après une blessure. Lors de la réception de Molde à 18h45, La Gantoise, 3e avec 5 points, devra aussi s'imposer pour espérer arracher la 2e place du groupe F aux Norvégiens, deuxièmes avec 7 unités. Privés de plusieurs éléments dont Tissoudali, blessé de longue date, Castro-Montes et Hanche-Olsen, Hein Vanhaezebrouck devrait pouvoir récupérer Julien De Sart. En Europa League, l'Union Saint-Gilloise peut aborder sereinement la réception de l'Union Berlin à 21h00. Déjà assurés de la première place du groupe D et de la qualification pour les 8es de finale, les Unionistes auront cependant un rôle d'arbitre. Les Allemands, 2e avec 9 points, sont en effet à la lutte avec Braga, 3e avec 8 points et qui reçoit Malmö, pour la 2e place du groupe. (Belga)