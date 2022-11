La Belgique brille aux championnats du monde de padel de Dubai !

La Belgique s'est qualifiée pour les quarts de finale dans le tableau masculin, mercredi soir aux Emirats Arabes Unis.

C'est un sport très en vogue depuis quelques années, un peu partout dans le monde, y compris en Belgique, où les terrains de padel, qui ressemblent à des cages où 4 joueurs s'affrontent avec une raquette, n'arrêtent pas de pousser. Et ça paie... Les Belges ont battu l'Italie 2 à 1 lors des championnats du monde à Dubai, pour prendre la deuxième place du groupe B et rejoindre le top 8.

Dans le premier match face aux Transalpins, Maxime Deloyer et Laurent Montoisy ont battu Daniele Cattaneo et Riccardo Sinicropi 4-6, 6-1 et 6-4. Clément Geens et Jérôme Peeters ensuite ont dominé Marcelo Capitani et Denis Perino 6-1 et 6-2. Enfin, Jeremy Gala et Alec Witmeur ont perdu contre Simone Cremona et Marco Cassetta 7-6 (8/6) et 7-5.

La Belgique avait perdu contre l'Argentine (0-3) puis s'était imposée contre les Pays-Bas (3-0). Elle rencontrera la France, première du groupe D, pour une place en demi-finale.

Les deux premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale. Chez les dames aussi, la Belgique s'est hissée dans le top 8 grâce à des victoires sur le Japon (3-0) et l'Uruguay (3-0) et malgré une défaite contre l'Argentine (3-0). Les Belges joueront en quarts de finale contre la Suède ou le Brésil.