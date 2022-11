La folle anecdote de Dominique Monami: "C'était une semaine extraordinaire" (vidéo)

Ancienne top joueuse mondiale, Dominique Monami n'est plus à présenter aux amateurs de la petite balle jaune. L'ancienne tenniswoman a publié un livre censé donner des conseils pour "booster son énergie", comme le titre.

"Ça va faire presque 40 ans que je suis dans le tennis, mais à côté de ça, j’ai eu ma période de reconversion dans le coaching en entreprise", précise d'emblée la quadragénaire.

La native de Verviers explique avoir eu l'idée d'écrire ce livre pour "essayer de toucher un maximum de personnes à travers cette expérience de vie, d’abord comme sportive de haut niveau puis comme coach. C’est un très bon ustensile pour booster son énergie."

Monami a fait partie du top 10 mondial en se hissant à la 9e position. Un moment spécial à bien des égards, qu’elle raconte sur le plateau du RTL info Avec vous. "Je suis tombée un peu malade pendant un tournoi à Tokyo donc j’ai décidé de ne pas jouer le tournoi de Stuttgart. Le directeur du tournoi m’a appelé en me disant que si je venais, je pourrais choisir une voiture du sponsor du tournoi. J’y suis alors allée. J’ai enchaîné les victoires notamment contre Venus Williams qui était 5e mondiale et puis en quart de finale contre Martine Hingins, qui était n°1 mondiale."

Face à la Suisse, la Belge va réussir l’un des plus beaux exploits de sa carrière. "Nous étions dans le vestiaire et elle demande à se faire poser un bandage à la cheville. Je l’ai fait courir pendant deux heures et demie et je gagne le match. Cette victoire, qui n’aurait jamais dû se passer puisque je ne jouais pas le tournoi, me permet de rentrer dans le top 10 mondial. Après ça, pour me féliciter, le directeur du tournoi m'a dit que je pouvais recevoir une des voitures de la part de l'organisation."

"Ca a été une semaine extraordinaire pour moi parce que non seulement je rentre dans le top 10 mondial, mais le cadeau reçu était exceptionnel", conclut l'ancienne championne avec un sourire communicateur.