Le PSG termine 2e de son groupe à cause d'une condition encore jamais utilisée par l'UEFA

Le Paris-Saint-Germain disputera les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont battu la Juventus 1-2 en clôture de la phase de poule de la prestigieuse compétition européenne.

Victorieux, les hommes de Christophe Galtier se voyaient premier de leur groupe. C'était sans compter sur le carton de Benfica au Macabi Haïfa (1-6).

À l'issue des rencontres, les deux équipes se retrouvent dans une égalité parfaite... ou presque. Benfica et le PSG comptent le même nombre de points, il faut donc regarder les critères suivants pour les départager. On savait déjà que l'issue des confrontations directes - qui prévaut en C1 - ne serait ici d'aucune utilité, les deux formations s'étant neutralisées sur le même score à l'aller comme au retour (1-1). Il fallait donc regarder du côté de la différence de buts générale. Or, elle est ici de +9 pour les deux clubs.

Mieux, le PSG et le Benfica ont inscrit le même nombre de buts (16) et ne peuvent donc pas, non plus, être départagés par ce critère, ni par celui de leur nombre de victoires pendant la phase de groupes (4).

Il faut remonter au 7e critère pour pouvoir départager les deux équipes : le nombre de buts marqués à l'extérieur. Paris en comptabilise 6, et Lisbonne 9.

Un cas unique dans l'histoire de la compétition, l'UEFA n'a jamais dû aller aussi loin dans ses critères pour départager deux clubs.

Le PSG termine donc 2e de son groupe et sera dans le pot 2 lors du tirage au sort qui aura lieu lundi prochain.