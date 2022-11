ATP Paris - Fin de carrière pour Gilles Simon après sa défaite en 8es de finale face à Auger-Aliassime

(Belga) Gilles Simon a mis un terme, à 37 ans, à sa carrière de joueur jeudi après sa défaite en 8es de finale du Masters 1000 de Paris face au Canadien Félix Auger-Aliassime 6-1, 6-3.

"Merci Gilou", a écrit Auger-Aliassime, 8e mondial, sur la caméra en quittant le court pour laisser place à une cérémonie organisée par la Fédération française en l'honneur de Simon. Le Français avait annoncé en mai qu'il rangerait sa raquette à l'issue de la saison, sa 21e sur le circuit professionnel, et il a reçu une invitation pour entrer dans le tableau principal de Bercy. Il avait réussi à repousser l'échéance par deux fois en s'imposant au premier tour face à Andy Murray et au deuxième face au 11e mondial Taylor Fritz. Simon a débuté sur le circuit professionnel en 2002. Il a atteint le 6e rang mondial le 5 janvier 2009 et se retire sur un palmarès fort de 14 titres ATP. Le premier à Marseille en 2007, le dernier à Metz en 2018. Il est le quatrième Tricolore le plus titré de l'ère Open (depuis 1968), derrière Yannick Noah (23), Jo-Wilfried Tsonga (18) et Richard Gasquet (15). En termes de victoires, il en compte 504 et seuls Gasquet (588) et Gaël Monfils (525) ont fait mieux. Il a décroché son meilleur résultat en Grand Chelem à l'Open d'Australie 2009 et à Wimbledon 2015 en se hissant en quarts de finale. Avec Jo-Wilfried Tsonga, qui a pris sa retraite à Roland-Garros cette année, Richard Gasquet et Gaël Monfils, il constitue les "nouveaux Mousquetaires". Il a remporté avec les deux premiers notamment, la Coupe Davis en 2017 en battant la Belgique en finale à Lille. (Belga)