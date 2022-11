C'est terminé: Gerard Pique annonce sa retraite, il va quitter le FC Barcelone (vidéo)

Ce jeudi, Gerard Pique a annoncé son départ prochain du FC Barcelone. Il jouera les derniers matchs jusqu'à la trêve de la Coupe du monde puis s'en ira.

"Depuis tout petit je ne voulais pas être footballeur, je voulais être joueur du Barça (...) maintenant que les rêves de ce garçon sont devenus réalité, il est temps de boucler ce cercle. J'ai toujours dit qu'après le Barça, il n'y aura plus d'autre équipe et c'est comme ça que ce sera. Ce samedi sera mon dernier match au Camp Nou. À partir de maintenant, je serai un simple supporter", dit-il dans une vidéo publiée sur Twitter.

N'entrant plus dans les plans de son entraîneur et ancien équipier Xavi, le défenseur de 35 ans prend la décision de ranger les crampons. L'ancien joueur de Manchester United est une véritable légende du football espagnol et du FC Barcelone. Le point d'orgue de sa carrière se situe dans les années 2008-2012 durant lesquelles il a participé à l'ultradomination du FC Barcelone et de la sélection espagnole en Europe et sur le monde.

Pique possède un palmarès des plus impressionnants avec 8 Championnats d'Espagne, 7 Coupes du Roi, 6 Supercoupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Mondiaux des clubs, 1 Championnat d'Angleterre, 1 League Cup, 1 Community Shield, 1 Euro et 1 Coupe du monde.

Il a disputé 666 matchs dans sa carrière, dont 615 au FC Barcelone.

Reste à savoir s'il prendra bien sa retraite après la rencontre face à Almeria ou s'il repoussera ses adieux définitifs au 8 novembre, à l'occasion du déplacement du Barça sur le terrain d'Osasuna, pour le dernier match des Catalans avant la pause hivernale liée à la Coupe du monde au Qatar.

En dehors de ses activités de footballeur professionnel, Gerard Piqué a multiplié les activités d'homme d'affaires et s'est formé pour cela notamment à Harvard. Parmi elles, il a réformé la Coupe Davis de tennis en 2019 au travers de la société Kosmos Holding, une révolution qui est loin d'avoir fait l'unanimité dans le milieu de la petite balle jaune en feutrine.