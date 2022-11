Challenge Tour - Christopher Mivis débute mal la finale à Majorque

(Belga) Christopher Mivis n'occupe que la 40e place sur 45 de la finale du Challenge Tour de golf disputée à Port d'Alcudia sur l'île de Majorque, jeudi après avoir rendu une carte de 77.

Le Limbourgeois de 33 ans a inscrit un birdie sur son premier trou de cette épreuve dotée de 500.000 euros. Par la suite, il a dû inscrire deux bogeys et deux double bogeys sur sa carte de score. Au classement, Mivis compte neuf coups de plus que l'Espagnol Javier Sainz et l'Écossais Euan Walker, qui se partagent la tête. À un coup, on retrouve l'Allemand Alexander Knappe, l'Anglais Todd Clements et le Français Ko Jeong-weon.