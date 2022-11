Coupe du monde de hockey - L'ARBH compte sur 3 millions d'euros du politique pour finaliser son dossier Mondial 2026

(Belga) "Loin de moi de vouloir pointer le politique, mais si nous voulons concrétiser le futur stade de Wavre comme lieu d'accueil de la Coupe du monde de hockey 2026, il faudra rapidement finaliser le dossier du stade Justin Peeters", ont été les premiers mots en guise de réaction de Serge Pilet, CEO de l'Asociation Royale Belge de Hockey (ARBH) et architecte du dossier belge, à la suite du choix annoncé par la fédération internationale (FIH) d'octroyer l'organisation conjointe du Mondial de hockey à la Belgique et aux Pays-Bas, en 2026.

Bien avant que l'ARBH n'ait proposé Wavre comme lieu d'accueil de la future Coupe du monde de 2026, le stade Justin Peeters avait été désigné, en accord avec toutes les autorités compétentes, comme enceinte sportive devant être rénovée afin de servir au hockey et entre autres à ses équipes nationales jeunes et seniors. "Le projet de Wavre, initié en 2020, est bien antérieur à celui du Mondial développé et accordé ce jeudi par la FIH", a précisé Pilet. "Suite à des problèmes d'inondation d'abord, ayant empêché l'organisation de l'Euro juniors en 2021, ce sont récemment des soucis financiers, avec la flambée des prix due à l'inflation, qui ont empêché le début des travaux du chantier. Actuellement, il manque plus ou moins 3 millions d'euros pour boucler la phase initiale du projet par rapport aux 6,3 millions budgétisés au départ. Nous sommes en train d'examiner tous les secteurs où nous pourrions faire des économies, ainsi qu'éventuellement relancer certains marchés publics, mais la balle reste néanmoins aussi du côté du politique", a averti le responsable de l'ARBH. (Belga)