Contrat rempli: Anderlecht gagne sa "finale" et se qualifie pour la suite de la Conference League

Anderlecht n'avait pas le choix ce jeudi soir en Conference League. Les Mauves devaient absolument gagner sur le terrain de Silkeborg pour dépasser les Danois au classement et prendre la 2e place de leur groupe B, qualificative pour la suite de la compétition.

Anderlecht a fait le job en s'imposant 0-2 grâce à un but de Lior Refaelov (20e) et un but au bout du temps additionnel de Benito Raman.

À l'instar de Gand, les Bruxellois se qualifient donc pour les 16es de finale de la Conference League sur le fil puisqu'il s'agissait du dernier match de la phase de poule.

Anderlecht est le quatrième club belge à passer le stade des poules en coupes d'Europe cette saison après Bruges en Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise en Europa League et Gand en Conference League. Un bilan exceptionnel de 100% pour nos clubs nationaux.

Anderlecht connaîtra son adversaire, un 3e classé en phase de groupes de l'Europa League, à l'issue du tirage au sort lundi après-midi (14h00).