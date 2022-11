Bruges, l'Union, Anderlecht et Gand se qualifient: les clubs belges signent un 100% historique

Quel bilan pour nos clubs nationaux ! Le Club de Bruges en Ligue des Champions, l'Union en Europa League, Anderlecht et La Gantoise en Conference League sont tous les quatre qualifiés pour la suite de leur compétition.

Après un parcours magistral face à des adversaires de haut niveau, Bruges a su décrocher sa qualification pour les prestigieux huitièmes de finale de la plus grande compétition européenne.

En Europa League, l'Union a réussi l'exploit de terminer à la première place de son groupe, devant l'Union Berlin qui n'est autre que l'actuel leader de la Bundesliga, le championnat allemand.

En Conference League, c'est par le chas de l'aiguille que nos deux représentants se sont qualifiés. Anderlecht comme Gand étaient opposés à leur adversaire direct dans la lutte à la qualification. Les deux clubs devaient impérativement gagner leur match et ont rempli leur mission en dominant Molde 4-0 pour Gand et Silkeborg 0-2 pour Anderlecht.

Ainsi, les quatre clubs belges engagés dans les différentes Coupes d'Europe sont parvenus à se qualifier. Un exploit auquel on n'a été que très peu habitué, du moins dans un passé plus ou moins récent.

Les tirages au sort des trois compétitions européennes auront lieu lundi à Nyon, au siège de l'UEFA.

La Belgique sourit

Grâce à ces quatres qualifications, la Belgique grimpe à la huitième place du classement des coefficients UEFA des pays. Elle passe devant l'Écosse, l'Autriche et la Serbie.

"Le beau parcours européen de nos équipes belges n'est pas un hasard pour moi", a déclaré Lorin Parys, le CEO de la Pro League, dans un communiqué publié après la qualification jeudi soir de Gand et Anderlecht. "C'est le résultat d'un engagement constant en faveur de l'innovation et du talent dans la formation, ainsi que la post-formation des jeunes footballeurs. L'encadrement qualitatif et les politiques techniques intelligentes de nos clubs sont de véritables atouts qui assurent des ligues nationales performantes et des clubs performants au niveau international. Avec notre plan global, nous allons créer encore plus de leviers pour cette politique, comme nous en voyons le résultat aujourd'hui, avec 4 représentants dans les compétitions de l'UEFA. Il nous appartient maintenant de nous rapprocher du sommet européen. Avec un peu de chance, nous prenons déjà un premier pas cette saison dans les phases à élimination directe."

Ce classement est établi par l'UEFA sur base des résultats des clubs au cours des cinq dernières saisons. Il sert à répartir les tockets européens aux différents championnats.

Les dix premiers du classement par pays obtiennent un ticket direct pour la phase de groupes de la Ligue des Champions lors de la saison 2024-2025. Les clubs belges l'ont perdu pour la saison 2023-2024 en raison de performances décevantes ces dernières années et un recul à la 13e place au terme de la précédente campagne.