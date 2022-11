Conference League - L'entraîneur de Molde n'a pas cherché d'excuses: " Nous avons été insuffisants"

(Belga) Molde n'avait besoin que d'un point à la Ghelamco Arena jeudi, pour entrer en barrages de la Conference League, mais le club norvégien s'est incliné douloureusement 4-0. Déjà assurés du titre dans leur pays, ils voulaient tout de même aller chercher la qualification. En deuxième mi-temps, l'équipe de l'entraîneur Erling Moe a complètement sombré.

"Il faut parfois faire face à la vérité", a avoué Moe lors de la conférence de presse. "Nous n'étions pas assez bons aujourd'hui pour affronter Gand. Ce que nous avons apporté était insuffisant. En première mi-temps, nous avons eu beaucoup de mal, même si le score est resté à 0-0. La Gantoise a gagné les duels et était plus enthousiaste et meilleure sur le ballon. En seconde période, ils ont poussé un peu plus loin et nous avons rapidement concédé un but." À la mi-temps, l'entraîneur a essayé de faire des ajustements mais Molde a complètement sombré. "J'ai fait remarquer à mes joueurs leurs lacunes", a déclaré Moe. "Nous sommes ressortis des vestiaires meilleurs, mais le premier but est arrivé très vite. On s'est tiré une balle dans le pied. Nous étions trop lents et alors vous savez que les problèmes vont arriver. Notre aventure européenne est maintenant terminée. Et oui, je le regrette. Nous avions la possibilité de poursuivre cette campagne mais à cause de ce 4-0, ce n'est plus possible. Heureusement, nous nous sommes déjà qualifiés pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Mais j'aurais quand même aimé continuer à jouer un peu plus dans la Conference League." (Belga)