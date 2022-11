Europa League - Urs Fischer savoure la qualification de l'Union Berlin: "Je n'ai pas les mots"

(Belga) Grâce à sa victoire 0-1 à l'Union Saint-Gilloise jeudi pour la 6e et dernière journée de la phase de groupes de l'Europa League, l'Union Berlin termine à la 2e place du groupe D derrière les Saint-Gillois et jouera donc les barrages pour atteindre les huitièmes de finale.

"Je suis très heureux de cette qualification et je pense que nous la méritons", a réagi Urs Fischer, l'entraîneur de l'Union Berlin, en conférence de presse après le match. "Nous terminons cette phase de poule avec quatre victoires de suite (quatre fois 1-0, ndlr). Nous avions commencé avec deux défaites de suite, cela montre la mentalité du groupe." Avec un avantage d'un but, l'actuel leader de la Bundesliga n'a jamais été à l'abri d'un retour saint-gillois, notamment en fin de match avec un ballon sauvé sur la ligne. "Nous avons mal négocié plusieurs contres qui auraient pu nous mettre à l'abri. Nous avons été très irréguliers sur la rencontre mais nous ne leur avons pas laissé beaucoup d'occasions. Je félicite mon équipe qui s'est battue jusqu'au bout." Promue en Bundesliga en 2019, l'Union Berlin grandit à vitesse grand V et jouera les barrages pour les 8es de finale de l'Europa League en février. "Je n'ai pas les mots. C'est complètement fou d'avoir décroché cette qualification. Nous sommes montés en Bundesliga en 2019 et maintenant nous sommes en barrages de l'Europa League. C'est génial", a conclu Fischer. (Belga)