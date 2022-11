"Pour qui tu te prends ?": Zlatan Ibrahimovic démolit Kylian Mbappé... et les parents du Français (vidéo)

Zlatan Ibrahimovic est connu pour ses sorties tapageuses. Mais à 41 ans, le géant suédois, encore sous contrat à l'AC Milan, a aussi une expérience colossale qui lui permet parfois de poser des analyses intéressantes sur le football et les joueurs. Il l'a encore prouvé dans une interview accordée à Canal +, où il est revenu sur quelques nouvelles liées au PSG, son ancien club.

Il y a par exemple abordé la prolongation de Kylian Mbappé, ne se privant pas de prendre le Français pour cible. "Il a fait le bon choix pour le PSG, pas pour lui", a lancé le Suédois, visiblement remonté. "Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club", a-t-il précisé.

Il a ensuite décidé de s'en prendre aux parents de la star parisienne, qu'il a du mal à supporter. "Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs... D’une chose, ils en deviennent une autre", a regretté Ibrahimovic. " Et c’est ça, le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline, et qui tu es. Aujourd’hui, avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place !", a-t-il terminé.

