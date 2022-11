 Accroché par un adversaire, ce joueur d'Arsenal termine avec un maillot déchiré (photos)

Albert Sambi Lokonga était titulaire lors de la victoire 1-0 d'Arsenal face au FC Zurich arbitré par Erik Lambrecht lors de la sixième et dernière journée du Groupe A de l'Europa League. Les Gunners, qui se sont imposés grâce à un but de Kieran Tierney (17e), terminent premiers avec 15 points, deux de plus que le PSV.

Une rencontre lors de laquelle Tierney a dû changer de maillot. Le joueur des Gunners a en effet été légèrement accroché par un joueur adverse, lequel lui a littéralement déchiré le maillot au passage. À ce stade, il aurait mieux faut de le lui demander directement dans le vestiaire...