L'entraîneur n'en revient pas: des fans néerlandais ont jeté des poches d'urine sur les joueurs de la Lazio

Le duel d'Europa League entre Feyenoord et la Lazio s'est terminé sur une victoire de la formation néerlandaise, 1-0. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance houleuse. Maurizio Sarri, l'entraîneur de l'équipe italienne, avait par exemple fustigé l'UEFA, qui a autorisé la compétition hollandaise à reporter un match de Feyenoord pour leur permettre de préparer le duel européen. "Le match était au calendrier. Honte à l'UEFA de permettre à une Fédération de faire ça. On se sent pris pour des cons comme doivent le penser Sturm Graz et Midtjylland", avait lancé l'Italien.

Ce dernier a ensuite halluciné en découvrant l'accueil réservé à son équipe. Pendant le match, le banc italien a été visé par les supporters adverses, qui ont jeté des gobelets, de la bière, mais aussi des poches d'urine en direction des joueurs et du staff. Plusieurs joueurs l'ont d'ailleurs signalé pendant le match. Des comportements jugés inacceptables par le technicien italien.