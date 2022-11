Foot: Piqué, une après-carrière déjà minutieusement planifiée

Gerard Piqué a étonné la planète football jeudi avec l'annonce surprise de sa retraite, mais son après-carrière est elle planifiée de longue date: investissements dans l'immobilier, les jeux vidéo, le football, le tennis... et un objectif, à terme: la présidence du FC Barcelone.

"Il sera président du Barça, cela ne fait aucun doute", a avancé le président de LaLiga, Javier Tebas, dans la nuit de jeudi à vendredi sur la radio espagnole Cope.

"Il a trois arguments à faire valoir: il a passé 25 ans dans le club, il connaît le football en tant que joueur, et connaît le secteur du sport de par son côté entrepreneur. Je suis sûr qu'il pourra faire un grand président pour le FC Barcelone", a renchéri le sulfureux patron.

Le défenseur lui-même l'a laissé entendre dans sa vidéo postée jeudi pour annoncer sa fin de carrière: "Tôt ou tard, je reviendrai".

"Entraîneur, je ne l'imagine pas. Je n'y prendrai pas beaucoup de plaisir. En revanche, président, je crois que je pourrais très bien m'en sortir. C'est ce qui me passionne", expliquait déjà en 2016 ce petit-fils d'un dirigeant blaugrana (son grand-père était Amador Bernabéu).

Mais avant d'être élu au poste suprême par les socios (supporters-actionnaires), le défenseur catalan de 35 ans devra continuer à se faire les griffes dans le monde de l'entrepreneuriat, où il a connu à ce jour au moins autant d'échecs que de réussites.

- Immobilier, restaurant, jeux vidéos -

Sa rencontre avec la chanteuse Shakira lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud (que l'Espagne remportera) lui a ouvert les portes du monde de sport-business, et Piqué va organiser ses investissements autour de quatre grands axes.

D'abord, l'immobilier. En 2009, avant même sa rencontre avec la star colombienne, Piqué fonde Kerad Holding, une société qu'il gère avec son père, Joan Piqué. Après des chiffres en hausse permanente, l'entreprise a perdu 2,1 millions d'euros en 2020, une année plombée par le Covid-19.

Ensuite, le secteur des jeux vidéo. En 2011, le footballeur fonde sa propre société de développement de jeux en ligne, Kerad Games, qui a depuis été placée en liquidation. Dix ans plus tard, il se lie d'amitié avec le streamer superstar Ibai Llanos, et les deux lancent en 2021 leur propre équipe d'esport, baptisée KOI.

En 2018, Piqué et Shakira -qui se sont séparés en juin 2022 après avoir eu deux enfants- ouvrent un luxueux restaurant devant une plage de Barcelone. Mais celui-ci fermera en 2020 en raison de la pandémie.

La même année, Piqué acquiert 99% des actions du FC Andorre, alors en cinquième division espagnole, et purge le club de sa dette de 200.000 EUR. A la fin de la saison 2018-2019, Andorre obtient sportivement son ticket pour la D4, et est même autorisé à monter en D3 en récupérant la place du Reus Deportiu, mis en liquidation.

En mai 2022, le FC Andorre a accédé à la D2 espagnole, devenant ainsi la première équipe étrangère à participer à un championnat professionnel en Espagne.

- Coupe Davis et scandale -

Dernier axe: l'événementiel sportif. A l'été 2017, Piqué profite de l'intersaison pour suivre une semaine de cours sur le commerce, le divertissement, les médias et le sport à l'université d'Harvard, aux États-Unis.

Son coup de maître viendra en 2017: avec un dirigeant du géant japonais du commerce en ligne Rakuten, rencontré lors d'un dîner organisé avec Shakira pour rapprocher les investisseurs nippons du FC Barcelone, il fonde une société de sport et divertissement baptisée Kosmos.

Un an plus tard, Kosmos acquiert la Coupe Davis en échange de 2,5 milliards d'euros sur 25 ans et engage une grande réforme de la compétition qui, pour beaucoup, dénature complétement l'épreuve.

En avril 2022, un scandale éclate en Espagne: Kosmos a perçu 24 M d'EUR de commissions pour avoir aidé la fédération espagnole (RFEF) à organiser la Supercoupe d'Espagne de football en Arabie Saoudite.

C'est le dernier fracas provoqué par les affaires du futur retraité Piqué, qui revêtira son maillot de footballeur une dernière fois au Camp Nou samedi en Liga contre Almeria, avant d'enfiler, définitivement, la casquette d'entrepreneur.