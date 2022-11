Tout est parfaitement normal: une Formule 1 s'est promenée dans un casino à Las Vegas (vidéo)

La promo du GP de Formule 1 de Las Vegas, prévu le 18 novembre 2023, est déjà lancée. Et comme on le sait, aux États-Unis, on aime faire les choses en grand. Si possible en géant, même. Le prouve encore cette idée marketing, avec un spot promo tourné dans les rues de la ville, mais pas uniquement. Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir une Red Bull faire des tours de démonstration au cœur de la ville.

Mais elle est surtout passée à bonne vitesse dans les allées d'un casino. Un casino. Une F1, dans un casino. La promo de cet événement, très attendu en F1, sera grandiose, alors que la F1 retrouvera les rues de Las Vegas pour la première fois en 38 ans. Une soirée de lancement est même prévue le 5 novembre, en présence, notamment de Lewis Hamilton.

Rendez-vous dans un an.