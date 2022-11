La situation se complique pour Heung-Min Son: le Coréen souffrirait d'une quadruple fracture

La Corée du Sud devra-t-elle se passer de son talisman au Qatar? Les supporteurs sud-coréens sont suspendus à l'état de santé de leur capitaine Son Heung-min, craignant qu'il ne rate le Mondial après sa blessure au visage, mardi en Ligue des champions contre Marseille.

Son, 30 ans, va être opéré pour "consolider une fracture autour de son oeil gauche", a annoncé mercredi Tottenham, le club anglais de l'attaquant sud-coréen.

"Après l'intervention, Son débutera sa convalescence avec notre équipe médicale", ont ajouté les Spurs, sans préciser si sa participation à la Coupe du monde (20 nov-18 déc) au Qatar, qui débute dans un peu plus de deux semaines, était ou non compromise.

Son a dû sortir mardi peu avant la demi-heure de jeu, sonné après un choc avec le défenseur marseillais Chancel Mbemba. Après le match, Cristian Stellini, entraîneur-adjoint de Tottenham, avait assuré que Son allait mieux et qu'il avait fêté la victoire (2-1) avec ses coéquipiers. "Concernant la disponibilité de Son Heung-min pour la Coupe du monde, nous devrons surveiller ses progrès après l'opération", a pour sa part déclaré la Fédération coréenne de football (KFA). "Nous resterons en contact avec le personnel médical de Tottenham".

Selon le Daily Telegraph, Son est atteint de quatre fractures à l'orbite de l'oeil, et l'opération a été avancée à vendredi pour lui donner plus de temps pour récupérer. Le premier match de la Corée du Sud au Mondial est prévu le 24 novembre contre l'Uruguay (groupe H). Les hommes de Paulo Bento affronteront également le Ghana et le Portugal.

Son est non seulement le meilleur joueur de la Corée du Sud, mais aussi son capitaine et son talisman. Il a inscrit 35 buts en 104 matches internationaux, dont neuf lors de ses 14 derniers. Bien qu'il n'ait pas encore soulevé de trophée en club, il a mené son pays à l'or aux Jeux asiatiques en 2018. Des supporteurs sud-coréens furieux ont posté des milliers de messages injurieux, certains racistes, sur le compte instagram du défenseur de Marseille qui a heurté Son. "Tu as gâché notre Coupe du monde", peut-on lire dans un des messages les moins violents destinés à Chancel Mbemba.

Le sort de Son dominait les pages sportives des journaux sud-coréens vendredi, dont l'un présentait un schéma détaillé d'un crâne humain pour localiser la blessure. "Ce qui fait de cette blessure un crève-coeur potentiel, c'est que les performances de Son en Corée se sont progressivement améliorées au cours des deux dernières années", a déclaré le chroniqueur sportif Steve Han. "Il a ajouté à son jeu des coups francs meurtriers, qui pourraient être la principale source de buts pour la Corée au Qatar", a-t-il noté.

Pour le commentateur de télévision Park Moon-sung, Son est si important qu'il devrait se rendre au Qatar même s'il ne joue pas. "Il devrait y avoir des moyens pour qu'il puisse aider l'équipe en tant que réserviste", a-t-il ajouté. "Il peut aussi être un boute-en-train sur le banc pour certains jeunes", a-t-il déclaré à l'agence Yonhap.

Steve Han a également fait remarquer qu'à 30 ans, Son, malgré son talent, "n'a pas encore créé ce moment marquant pour la Corée".

Ne pas participer au Mondial le priverait d'une chance d'imiter les héros de 2002, lorsque la Corée du Sud avait atteint les demi-finales de la Coupe du monde à domicile. "Il serait catastrophique et dévastateur pour lui de manquer cette opportunité à ce stade de sa carrière".