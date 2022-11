ATP Paris - Djokovic intouchable disputera sa 4e demi-finale consécutive au Masters 1000 de Paris

(Belga) Novak Djokovic, tenant du titre, a infligé vendredi une sévère défaite à l'espoir italien Lorenzo Musetti (ATP 23) 6-0, 6-3 en à peine 1h14 de jeu. Le Serbe, 7e mondial, retrouve les demi-finales du Masters 1000 de Paris, joué en salle sur dur et doté de 5.415.410 euros, pour la huitième fois.

Le Serbe, actuellement 7e mondial, affrontera samedi Stefanos Tsitsipas (5e) ou l'Américain Tommy Paul (31e), tombeur de Rafael Nadal au 2e tour pour une place en finale. Au total, il jouera sa 74e demi-finale de Masters 1000, la quatrième d'affilée à Bercy. Seul Rafael Nadal a fait mieux (76). Djokovic, non vacciné contre le Covid, n'a pu participer à la tournée estivale sur le continent américain et a ainsi été privé de compétition pendant plus de deux mois après son titre à Wimbledon en juillet. Mais depuis son retour sur le circuit fin septembre, il est sur une série de douze matchs gagnés consécutivement avec à la clé des titres à Tel Aviv et Astana avant de venir à Paris. (Belga)