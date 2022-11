Challenger Pro League - Le RSCA Futures écrase le Standard U23 dans le Clasico espoirs, le RWDM confirme

(Belga) Vendredi soir, le RSCA Futures a remporté le Clasico U23 face au Standard, 3-0, à l'occasion de la 12e journée de Challenger Pro League. En même temps, le RWDM a remporté une courte victoire à Dender, 0-1, pour s'isoler en tête du classement.

Le RWDM (23 points) possède trois points d'avance sur Beveren, qui affrontera samedi le Club NXT. Grâce à sa victoire dans le Clasico miniature, le RSCA Futures (22 points) est 2e, à seulement une longueur de leurs voisins molenbeekois. Dender (14 points) et le Standard (12 points) restent quant à eux respectivement 8e et 9e de la Challenger Pro League. Les U23 du Sporting d'Anderlecht, vainqueur du match aller au Standard (1-3), ont remis le couvert en infligeant une lourde défaite aux jeunes Liégeois, 3-0. Dès le début de match, Lokesa (7e) et Hubert (11e) ont donné une avance confortable aux Mauves, et Lokesa s'est fendu d'un doublé en deuxième période (53e) pour alourdir le score en faveur du RSCA Futures. Calut a manqué une opportunité de sauver l'honneur liégeois, lorsque son pénalty a été stoppé par Verbruggen peu après l'heure de jeu (64e). Pendant ce temps, le RWDM, leader de la série à égalité avec Beveren à l'issue du premier tour, a réussi à se défaire du piège tendu à Dender en remportant une courte victoire, 0-1. En difficulté face au bloc défensif adverse, Molenbeek a pu s'appuyer sur une reprise de volée croisée en pleine lucarne "à la Van Basten" de son défenseur central, Le Joncour, à la suite d'un coup franc botté par Smeets pour empocher les trois points. Après ce 5e succès consécutif, les Molenbeekois prennent seuls la tête provisoire du classement. (Belga)