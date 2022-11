ATP Paris - Stefanos Tsitsipas rejoint Djokovic en demi-finales et complète le dernier carré

(Belga) Le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e mondial, a écarté vendredi l'Américain Tommy Paul (ATP 31) 6-2, 6-4 pour se hisser en demi-finales du tournoi de tennis Masters 1000 de Paris (salle/dur/5.415.410 euros). Il y affrontera samedi le tenant du titre le Serbe Novak Djokovic (ATP 7). Tsitsipas n'aura passé que 1h16 sur le court central de Bercy.

"C'était un très bon match aujourd'hui, en termes de niveau et d'intensité, du début à la fin", s'est félicité le vainqueur qui n'avait encore jamais dépassé les quarts (atteints en 2019) du tournoi indoor parisien. Tsitsipas a nettement dominé Paul dans le premier set en réussissant le break d'entrée pour se détacher 3-0, puis en prenant une deuxième fois le service adverse pour conclure la manche. La rencontre s'est équilibrée dans le second set où chaque joueur a tenu sa mise en jeu jusqu'à 5-4 en faveur de Tsitsipas. Paul, qui avait remporté "blancs" ses trois derniers jeux de service a alors concédé sa mise en jeu à son tour sans marquer le moindre point et a ainsi laissé Tsitsipas intégrer le dernier carré. Djokovic, 35 ans, mène 7-3 dans ses duels face à Tsitsipas, 24 ans, et reste sur une série de cinq victoires depuis 2020. Toutefois, le Grec mène 3-2 dans leurs duels sur surface dure. A Paris-Bercy, "Nole" a battu Tsitsipas en quarts de finale en 2019 très aisément 6-1, 6-2.