"On a travaillé avec un monsieur qui faisait de l'opéra": un défenseur français livre une anecdote insolite

Défenseur du Bayern Munich depuis 2021, le Français Dayot Upamecano est rapidement devenu un indiscutable de sa défense. Pour cela, le joueur a dû travailler sa voix avec un professionnel.

Lors d'un entretien donné pour le journal l'Équipe, le défenseur Dayot Upamecano (Bayern Munich) a raconté porter une attention toute particulière à ses cordes vocales afin de pouvoir avoir la meilleure communication possible avec ses coéquipiers lors des matchs. "Quand j'étais jeune, j'avais des difficultés à communiquer. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais là je ressentais le besoin de travailler ma voix pour davantage diriger ma défense".

Et pour avoir une voix qui porte et bien se faire entendre, quoi de mieux que demander conseil à un professionnel dans ce registre ? "On a travaillé avec un monsieur qui faisait de l'opéra" raconte le joueur. À côté de différents mots qu'il devait répéter, le défenseur a été amené à faire du chant pour exercer la puissance de sa voix. "L'idée, c'est de le répéter avec une voix forte pour qu'elle porte, pendant 90 minutes. On a chanté aussi. C'était intéressant".

Un choix qui s'est avéré payant puisque Dayot Upamecano est aujourd'hui, à 24 ans, un taulier de la défense du Bayern Munich.