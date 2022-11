"Il me connaît parfaitement": Pep Guardiola répond avec sarcasme à Zlatan Ibrahimovic

Lors d'une conférence de presse donnée hier, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a répondu aux derniers propos de Zlatan Ibrahimovic qui reprochait au coach d'avoir un ego trop grand. C'est une réponse pleine d'ironie que Pep Guardiola a livré aux journalistes.

Depuis leur collaboration au FC Barcelone entre 2009 et 2011, Pep Guardiola et Zlatan Ibrahimovic ne sont pas les meilleurs amis du monde. Pour preuve, lorsqu'un journaliste de Canal+ pose une question sur le joueur de Manchester City Erling Haaland au joueur suédois, celui-ci n'a pas manqué d'adresser une pique à son ancien entraîneur. "Guardiola est-il capable de le faire progresser ? Cela dépend de l'ego de Guardiola. S'il se permet d'être plus grand que Haaland ou pas. Il ne nous a pas permis, à moi ou aux autres, d'être aussi grands que lui" a-t-il déclaré.

Présent en conférence de presse hier à propos du match d'aujourd'hui opposant Manchester City à Fulham, Pep Guardiola a été invité à répondre à propos des déclarations du joueur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coach sait maîtriser le sarcasme. "Il a raison, il a tout à fait raison. Dans ce club, dans cette équipe, mon ego dépasse celui de n'importe qui d'autre", avant d'ajouter, "Je n'aime pas quand Erling marque trois buts, et que tous les moments forts sont pour lui. Je suis tellement jaloux". Pour conclure en beauté, l'entraîneur a déclaré : "Il peut écrire un nouveau livre", faisant référence au dernier ouvrage publié par Zlatan Ibrahimovic.

Des propos pleins d'ironies donc, qui ne risquent pas de rabibocher les deux hommes.

L'extrait de la conférence de presse ci-dessous :