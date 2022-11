Julen Lopetegui nommé entraîneur de Wolverhampton

(Belga) L'Espagnol Julen Lopetegui a été nommé nouvel entraîneur des Wolverhampton Wanderers. À partir du 14 novembre, il succédera à Bruno Lage qui a été limogé au début du mois dernier en raison de mauvais résultats.

L'entraîneur de 56 ans va pouvoir profiter de la pause de la Coupe du monde pour se familiariser avec son nouveau club avant la reprise en Premier League fin décembre. Après 13 journées de championnat, les Wolves occupent la 19e place et sont avant-derniers. Il y a un mois, Lopetegui a été licencié du FC Séville où il était l'entraîneur d'Adnan Januzaj. Ce départ est survenu après une défaite 1-4 en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Julen Lopetegui était aux commandes à Séville depuis l'été 2019. Auparavant, le Basque était resté un bon moment sans équipe après avoir été licencié par le Real Madrid après 14 matches fin octobre 2018. Le Real avait annoncé l'arrivée de Lopetegui juste avant la Coupe du monde en Russie, le forçant à démissionner avant le premier match de groupe de la Roja. Auparavant, Lopetegui a entraîné le FC Porto et plusieurs équipes de jeunes espagnoles. "Julen est un coach de top niveau, avec une excellente expérience du plus haut niveau et nous sommes ravis d'avoir trouvé un accord pour le faire venir chez les Wolves", a commenté le président, Jeff Shi, cité dans le communiqué. (Belga)