L1: Messi et Kimpembe préservés, le PSG face à la crainte de blessure avant le Mondial

Lionel Messi et Presnel Kimpembe, légèrement blessés, ont déclaré forfait pour le déplacement dimanche (13h00) à Lorient en Ligue 1, a annoncé samedi le Paris SG qui gère du mieux qu'il peut "l'appréhension" des joueurs et la "crainte" de blessure à deux semaines du Mondial.

L'Argentin est victime d'une "inflammation au tendon d'Achille" et reste en soins. Le Français est également touché au tendon d'Achille et a manqué le déplacement à Turin contre la Juventus mercredi en Ligue des champions. Il poursuit son "entraînement individuel", selon le PSG, qui compte revoir les deux joueurs à l'entraînement collectif "la semaine prochaine".

"Leo a une inflammation au tendon, je pense qu'il sera opérationnel pour le prochain match, tout comme Presnel qui continue son processus de réathlétisation par rapport au coup qu'il a reçu. Il reprendra avec le groupe en début de semaine et sera disponible pour le match d'Auxerre (le 12 novembre, NDLR)", a expliqué l'entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse.

Autres précautions prises par le club de la capitale: le gardien N.2 Keylor Navas ne fera pas le voyage en Bretagne en raison de "douleurs au dos", tandis que le milieu Fabian Ruiz "restera en soins pour une lésion à l'adducteur gauche". Le gardien costaricien est attendu avec le groupe dans la semaine, tandis que l'Espagnol "devrait reprendre l'entraînement collectif en fin de semaine prochaine".

Le PSG enregistre en revanche le retour de Neymar. Le Brésilien était suspendu cette semaine en Ligue des champions.

- "Jouer" pour mieux "se préparer" -

Les pépins physiques se multiplient ces dernières semaines au PSG, engagé dans un rythme effréné. Le déplacement à Lorient sera dimanche son 10e match depuis le début du mois d'octobre.

Le club champion de France vient tout juste de récupérer son latéral gauche Nuno Mendes, de retour de blessure. Kimpembe a lui aussi manqué plusieurs semaines de compétition à cause d'une lésion musculaire à une cuisse.

Les stars du football entrent dans une semaine cruciale en vue du Mondial-2022 qui démarre le 20 novembre au Qatar: la plupart des sélections majeures dévoilent leur liste la semaine prochaine, comme le sélectionneur français Didier Deschamps qui annoncera la sienne mercredi 9 novembre, et à laquelle Kimpembe postule.

"Evidemment que chaque joueur susceptible de participer à la Coupe du monde a en tête cette crainte. Evidemment certains ont une petite appréhension (...) mais la meilleure façon de se préparer pour faire un bon Mondial, c'est de jouer", a observé Galtier, ajoutant qu'il échangeait beaucoup sur ce sujet avec les joueurs.

"Après, évidemment que si un joueur arrive et me dit +Je ne veux pas jouer, j'ai peur+, et qu'à travers l'échange je vois qu'il y a plus qu'une retenue, il ne joue pas et cela va profiter à quelqu'un d'autre", a poursuivi le technicien français.

La liste finale des joueurs pour le Mondial doit être transmise à la Fifa lundi 14 novembre à 19h00 (18h00 GMT).

Paris est leader de Ligue 1 avec cinq points d'avance sur le deuxième, Lens.