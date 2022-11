Xaydee van Sinaey: "Je ne pensais pas au podium"

(Belga) La Belge Xaydee van Sinaey s'est classée troisième du championnat d'Europe chez les juniores dames samedi à Namur.

"Je me suis positionnée très vite dans le top 3 et j'ai senti que les sensations étaient bonnes', a expliqué Xaydee van Sinaey. "Des coureuses sont revenues sur notre groupe de tête et je suis redescendue vers la septième position. Je me suis jointe au trio de tête dans la deuxième partie de course et j'ai même pensé, un moment, que je pouvais gagner. Mais j'ai commis une erreur de braquet, ce qui m'a désavantagée. J'aurais pu rester au contact des deux premières pour la finale. Mais une médaille européenne était en tout cas plus que ce que je pouvais attendre à Namur. Je peux être contente de ma prestation, comme j'avais été satisfaite de ma saison sur la route. Namur était mon premier vrai cyclocross de la saison. Les autres courses avaient été très rapides mais le cross de la Citadelle faisait appel à la force et à beaucoup de technique. Je suis aussi coureuse sur route mais j'avoue que je sais aussi gérer un cross comme Namur que je préfère aux cross rapides". Xaydee van Sinaey changera d'équipe en janvier 2023. "Je vais passer dans les rangs de Crelan-Fridstads, une vraie équipe de cyclocross, je ferai donc plus de cyclocross mais je resterai aussi sur la route dans le futur", dit Van Sinaey qui s'est classée troisième du championnat de Belgique sur route chez les juniores et deuxième du championnat national de contre-la-montre, ainsi que septième des championnats d'Europe dans les deux disciplines. (Belga)