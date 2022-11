"Il est exceptionnel": le défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk fait les éloges d'un Diable Rouge

Invité de l'ex-footballeur Gary Neville pour discuter football, le défenseur néerlandais Virgil Van Dijk a déclaré qu'il aurait adoré jouer avec… Kevin De Bruyne.

C'est une petite phrase qui a de quoi rendre fier les Belges. Invité de l'émission "The Overlap" présentée par l'ancienne gloire de Manchester United Gary Neville, pour discuter football, le défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk a fait une belle déclaration sur un joueur de notre équipe nationale. Lorsque Gary Neville demande au défenseur avec quel joueur d'une autre équipe il aimerait jouer, Virgil Van Dijk a répondu : "Kévin De Bruyne. Je pense qu'il est incroyable".

"Il est bon avec le ballon, met la pression sur les adversaires et marque. Il a tout ce que l'on attend d'un milieu de terrain moderne et d'un footballeur en général" a-t-il également déclaré. Selon le défenseur, si notre Belge avait rejoint Liverpool, "Nous aurions obtenu encore plus que ce nous avons déjà obtenu. Il est exceptionnel". Les deux joueurs ont beau être dans des équipes rivales, cela n'empêche pas le défenseur de faire l'éloge de notre milieu de terrain.

Décidément, nos Belges ont du succès.

L'extrait ci-dessous :