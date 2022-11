Euro de cyclocross: Fem Van Empel sacrée championne d'Europe à Namur

(Belga) Grande favorite, la Néerlandaise Fem van Empel est devenue championne d'Europe de cyclocross samedi à la Citadelle de Namur, où elle a devancé sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado, championne d'Europe en 2020, et la Hongroise Kata Blanka Vas, vice-championne d'Europe l'an dernier.

Fem van Empel, 20 ans, domine la saison des cyclocross, elle qui a signé samedi une 8e victoires en neuf courses disputées cette saison. Elle prolonge l'hégémonie néerlandaise sur la discipline, succédant à sa compatriote Lucinda Brand, absente cette année, au palmarès de l'Euro féminin. Il faut remonter à 2017 et le titre de Sanne Cant pour trouver trace d'une victoire non-néerlandaise dans la course au maillot étoilé. (Belga)