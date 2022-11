Championnats d'Europe de Cyclocross - Witse Meeussen: "La perspective de terminer à trois sur le podium m'a donné des ailes"

(Belga) Wiste Meeussen s'est classé troisième de l'Euro de cyclocross sur le podium européen des Espoirs (U23) exclusivement belge, derrière Thibaud Nys et le nouveau champion Emiel Vertsynge.

"Le dernier tour a été très spécial, je ne savais pas très bien que c'était vraiment le dernier"», a expliqué Meeussen, troisième après être remonté de la cinquième position. « Je me suis concentré pour rouler le plus vite possible dans la finale. Quand je suis devenu conscient que tout semblait converger dans le bon sens, je me suis mis à croire à une médaille. Et le soutien des spectateurs ainsi que le fait d'entrevoir la possibilité de signer un trio belge m'ont donné des ailes. J'étais venu pour gagner mais je me suis rendu compte que ce ne serait pas possible. J'ai certes chuté dans le parcours, il m'a fallu un peu de temps pour me retrouver, j'y suis parvenu au bon moment. Pim Ronhaar a eu longtemps un avantage d'une vingtaine de secondes, il a connu un moment moins bon. Les plus forts ont finalement émergé à Namur. Ma prestation signifie pour moi que je peux à nouveau prétendre à la cour internationale." (Belga)