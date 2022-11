Championnat de Belgique des rallyes - Nikolay Gryazin et Stéphane Lefebvre à la lutte pour la victoire au Condroz

(Belga) Nikolay Gryazin (Skoda Fabia Rally2 evo) occupe la tête du classement à l'issue de la première journée du Rallye du Condroz, 9e et avant-dernière manche du championnat de Belgique disputée dans la région namuroise. Le Russe devance de 2.6 secondes le Français Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2), qui était assuré du titre de champion de Belgique après être monté sur le podium de départ samedi matin. Le champion sortant Adrian Fernémont (Skoda Fabia Rally2 evo) occupait la troisième position à 15.4 secondes..

Gryazin a remporté la première étape spéciale disputée sur sol sec, devançant de 1/10e de seconde Fernémont. Lefebvre suivait en troisième position à 1.2 seconde. À l'arrivée de la première étape, le Français a été extrêmement contrarié par le comportement de certains spectateurs. Ce fut le seul incident impliquant le public condruzien. Cedric Cherain a créé la surprise du jour avec sa Porsche. Cherain a remporté la deuxième spéciale et pris la tête. La troisième étape a été remportée par Fernémont. Il a pris à son tour la tête. Les deux étapes suivantes n'ont pas été aussi favorables à la Porsche, ce qui a fait reculer Cherain à la quatrième place à la mi-journée, à 13.9 secondes du leader Fernémont. Dans l'après-midi, le nouveau champion Stéphane Lefebvre a pris les commandes, mais avec une infime avance de 2/10e de seconde sur Fernémont et 5/10e sur Gryazin. Les fans et les organisateurs n'auraient pas pu souhaiter une séquence de course plus excitante. Lefebvre a conservé la tête pendant deux spéciales. Après avoir remporté la 8e ES, Gryazin a repris la tête du rallye et l'a conservée jusqu'à la fin de cette journée d'ouverture. Huit autres épreuves spéciales sont prévues dimanche où tout reste à faire.