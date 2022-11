Grand Prix de patinage artistique - D'ultimes modifications de son programme ont stressé Loena Hendrickx avant sa victoire

(Belga) Loena Hendrickx, vice-championne du monde en titre, a remporté sa première victoire en Grand Prix ISU de patinage artistique samedi à Angers, à l'occasion du GP de France. Néanmoins, Hendrickx a avoué après coup qu'elle était assez nerveuse.

"J'ai un nouveau programme libre et dans celui-ci nous avons fait des changements de dernière minute", a-t-elle déclaré. Cela lui a causé pas mal de stress. "Mais après l'entraînement du matin, j'étais confiante". Le libre fut bon, mais pour remporter la victoire, la jeune Loena, qui fêtait ses 23 ans ce samedi, n'a pas eu besoin d'aller au bout d'elle-même. Dans la combinaison de trois sauts, elle a réalisé un triple et deux doubles. Si elle parvient à sauter consécutivement le triple flip, le triple toeloop et le triple Rittberger, cela lui rapportera beaucoup plus de points à l'avenir. Ce sera une des tâches pour les semaines à venir. "Je viens de gagner. Je suis fière de pouvoir faire cela, pour la Belgique et pour le sport dans mon pays", a conclu Loena Hendrickx. Son entraîneur et frère Jorik était visiblement ému par l'exploit de sa sœur. Dans trois semaines, la prochaine compétition les attend le Grand Prix de Finlande (25-27 novembre). La finale du Grand Prix ISU est prévue du 8 au 11 décembre à Turin. L'Euro 2023 se déroulera à Helsinki (23-29 janvier) et les Mondiaux à Saitama au Japon (20-23 mars). (Belga)