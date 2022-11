Les Belges à l'étranger - Strasbourg, avec Sels, connaît un quart d'heure d'enfer et s'incline à Ajaccio

(Belga) Après avoir mené 0-2, Strasbourg s'est fait remonter uis battre par le AC Ajaccio dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Matz Sels a dû se retourner à quatre reprises en moins d'un quart d'heure (4-2) sur l'île de beauté.

Dès les premières minutes, Jean-Ricner Bellegarde (6e) a ouvert le score avec un beau coup-franc où il est parvenu à loger le ballon dans la lucarne droite. Quelques minutes plus tard, Kevin Gameiro (17e) a doublé la mise en lobant Benjamin Leroy. Après la demi-heure de jeu, la situation s'est inversée pour les Strasbourgeois, d'abord avec un tir en finesse de Youcef Belaili (33e), ensuite avec une frappe de Mounaim El Idrissy (35e). Après cette égalisation, les Corses ont obtenu un penalty qui a permis à Youcef Belaili (40e) de signer un doublé. Juste avant la pause, Riad Nouri (45+2e) a trompé Matz Sels avec une tête bien placée. En deuxième période, Ajaccio a joué la carte de la défense et Strasbourg n'a pas réussi à déployer son jeu. Au classement, Strasbourg, qui n'a gagné qu'un seul de ses 14 matchs, se fait dépasser par son adversaire du jour et occupe la 18e place avec 10 points. Le AC Ajaccio, 17e, possède une unité de plus.