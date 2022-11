Coupe du monde de natation en petit bassin - Valentine Dumont 11e des séries du 100 m libre à Indianapolis

(Belga) Valentine Dumont n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale du 100 m nage libre samedi à Indianapolis, à l'occasion de la 3e et dernière manche de la Coupe du monde de natation en petit bassin. La Namuroise a nagé les quatre longueurs de bassin en 54.02 secondes. Il lui aurait fallu réussir 53.14 pour entrer en finale.

Son chrono est son meilleur de la saison (il efface les 54.57 réalisés à Berlin le 23 octobre) et le 8e de sa carrière. Dumont, 22 ans, dispose du record de Belgique de l'épreuve en 53.36 secondes depuis le 5 décembre 2019 à Glasgow. Valentine Dumont qui a renconcé à disputer les séries du 100 m papillon avait pris la 10e place des séries du 400 m libre et du 200 m papillon jeudi et fini 7e de la finale du 200 m libre vendredi. Seule Belge présente en Indiana, la Namuroise doit encore prendre part à la meilleure série du 800 m libre samedi aux États-Unis. Son meilleur chrono dans sur cette distance est de 8:28.29. La Liégeoise Alizée Pisane a amélioré son record national ce samedi à Angers à l'occasion des championnats de France en 8:20.84. (Belga)