Les Belges à l'étranger - Emmen empoche trois points vitaux dans la course au maintien sur le terrain de Sittard

(Belga) Le FC Emmen a remporté une victoire majeure dans sa course au maintien en Eredivisie néerlandaise face à Sittard, 0-1, à l'occasion de la 13e journée de championnat. Ce deuxième succès de la saison permet au club d'occuper la place de barragiste.

C'est l'ancien Ostendais Richairo Zivkovic qui a offert la victoire au club d'Emmen avec un but en deuxième période (58e). Un quart d'heure plus tard, le latéral belge Mohamed Bouchouari, arrivé en prêt cet été du RSCA Futures, s'est vu refuser un but pour hors-jeu après analyse de l'arbitrage vidéo (73e). Outre Bouchouari, qui a disputé toute la rencontre du côté d'Emmen, Michael Heylen figurait sur le banc des visiteurs. L'ancien Anderlechtois n'est pas monté au jeu. Dans la bataille du bas de classement en Eredivisie, Emmen remonte à la place de barragiste, en 16e position avec 10 points, soit deux de moins que son adversaire du jour qui est 14e. Vitesse est intercalé comme premier non-relégable, avec 11 points. (Belga)