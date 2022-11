Les Belges à l'étranger - Lens, avec Openda, et Milan, avec Origi puis De Ketelaere, gagnent 2-1

(Belga) Héros la semaine dernière avec trois buts après son entrée en jeu, Lois Openda était de nouveau remplaçant de RC Lens samedi au coup d'envoi à Angers en match de la 14e journée de Ligue 1. Les Nordistes prirent les commandes grâce à une belle réalisation de Said (16e) à la conclusion d'un centre de Sokota. Peu après la reprise, Lens assurait son succès chez la lanterne rouge via Medina (52e). Openda a remplacé Said à la 56e. Blazic (87e) a réduit le score final (2-1). Lens (33) revient provisoirement à deux points du leader le PSG (35) qui se déplace dimanche à Lorient, l'étonnant 4e.

En Italie, l'AC Milan a battu de justesse La Spezia 2-1. Divock Origi était titulaire à la pointe de l'attaque des champions d'Italie. Hernandez a donné l'avance aux Milanais (21e). En seconde mi-temps, Daniel Maldini, le fils de Paolo la légende de l'AC, égalisa pour la Spezia (59e). Charles De Ketelaere est monté au jeu à la 72e alors qu'Origi céda sa place au même moment à Olivier Giroud. Le Français a inscrit le but de la victoire d'une reprise spectaculaire à la 89e avant de se faire exclure (2e jaune) pour avoir enlevé son maillot au moment de célébrer son but victorieux. Aster Vranckx n'a pas enlevé son survêtement. Milan reste 2e du classement (29) à six longueurs de Naples (35) toujours invaincu après treize journées. (Belga)