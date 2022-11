PGA Tour - Thomas Detry est désormais 7e à Mayakoba après le 3e tour

(Belga) Grâce à un tour en 64 coups, Thomas Detry s'est hissé à la septième place du World Wide Technology Championship de golf de Mayakoba, épreuve du PGA Tour dotée de 8 millions de dollars, qui se déroule sur le parcours de golf El Camaleon à Playa del Carmen, au Mexique.

Detry, qui partageait la 76e position après un premier tour de 70 coups, s'était hissé au 29e rang avec un deuxième tour de 66 coups. Lors de la troisième journée, le 85e joueur mondial a réussi un troisième tour sans faille en 64 coups et ce après sept birdies. Avec son score total de 200 coups, treize sous le par et la septième place, Detry compte neuf coups de plus que le leader américain Russell Henley. Henley, 33 ans, qui a déjà connu trois succès sur le circuit de la PGA, possède six coups d'avance sur ses compatriotes Will Gordon et Patton Kizzire à 18 trous de la fin de la compétition. (Belga)