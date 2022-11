WTA Finals - Mertens et Kudermetova l'emportent face au tandem canado-mexicain Dabrowski/Olmos

(Belga) Elise Mertens et la Russe Veronika Kudermetova ont aussi remporté leur dernier match dans le groupe Pam Shriver des WTA Finals, le Masters du tennis féminin, samedi à Fort Worth (Texas). Mertens et Kudermetova, têtes de série N.4, ont battu le tandem canado-mexicain Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos, têtes de série N.2, sur un score de 7-6, 6-2.

Mertens et Kudermetova, étaient assurées d'une place en demi-finales après la victoire de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et de la Lettone Jelena Ostapenko 6-7 (7/9), 6-4, 10/8 sur la Kazakhe Anna Danilina et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. L'année dernière, Mertens, aux côtés de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei, avait atteint la finale en double au Masters. Elles s'y était inclinée contre les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova qui défendent leur titre cette année. Pour Mertens, il s'agit de sa quatrième participation consécutive aux WTA Finals en double. Mertens et Kudermetova ont remporté le tournoi WTA 500 à Dubaï et perdu les finales à Doha (WTA 1000), Miami (WTA 1000) et Rosmalen (WTA 250) cette année. Avec la Chinoise Zhuai Shang, la N.1 belge a aussi perdu les finales à Birmingham (WTA 250) et à Wimbledon. (Belga)