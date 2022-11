Malaise: le staff de Djokovic se cache pour préparer une mystérieuse potion en plein match avant de la faire parvenir au Serbe (vidéo)

Cette vidéo risque de faire beaucoup parler d'elle. Samedi, alors que Novak Djokovic affrontait Stephanos Tsitsipas en demi-finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, son staff a eu un comportement pour le moins étrange.

Dans la vidéo ci-dessous, focalisez-vous sur la personne avec le t-shirt mauve. On le voit mélanger plusieurs substances dans une gourde avant de la donner le plus innocemment possible à une ramasseuse de balles. Cette dernière va ensuite apporter l'étrange mixture au Serbe.

Sans accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, ce geste interroge. On peut néanmoins voir la jeune ramasseuse discuter avec quelqu'un hors cadre (probablement l'arbitre) et désigner le staff de l'ancien n°1 mondial. Après quoi, Djokovic va s'emparer de la bouteille.

Le match a été remporté par l'homme aux 21 Grands Chelems au bout du Tie Break (6-2, 3-6, 7-6(4).