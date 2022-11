L'Union sauve un point miraculeusement à domicile et dépasse Bruges au classement

Avec un but dans les derniers instants, l'Union Saint-Gilloise a réussi dimanche à revenir au marquoir contre Westerlo à l'occasion de la 16e journée de Pro League (1-1). Avec ce partage, l'Union, qui n'a plus perdu en championnat depuis le 11 septembre (1-2 face à Genk), prend la troisième place de la D1A avec 33 pointqs et devance désormais d'une unité le Club de Bruges (32) qui a perdu en début de journée à La Gantoise (2-0). Westerlo pointe au 7e rang avec 23 unités.

En première période, les Apaches ont multiplié les occasions avec plusieurs occasions de Vanzeir et Boniface. Juste avant la mi-temps, les Campinois, qui ont pourtant été largement dominés, sont parvenus à trouver les filets d'Anthony Moris sur une contre-attaque que Lyle Foster (45e). Les Bruxellois sont revenus sur la pelouse le couteau entre les dents. Ils ont enchaîné les tirs sans jamais réussir à concrétiser une de leur action, sur 24 tirs, seul un a été cadré. De l'autre côté, Westerlo n'a pas démérité avec une défense solide et une bonne construction du jeu sur les contre-attaques.

Finalement, l'Union, qui a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, a évité de peu la défaite. Lancé par Sykes, Gustaf Nilsson gagnait son face-à-face avec Sinan Bolat (1-1, 90+3e).

Avec ce partage, l'Union Saint-Gilloise dépasse le Club de Bruges (32 points) et prend la 3e place avec 33 points. Westerlo pointe au 7e rang avec 23 unités.