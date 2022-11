Challenger Pro League - Le Beerschot s'impose 1-3 à Lommel

(Belga) Le premier match de la 12e journée de la Challenger Pro League au programme dimanche s'est terminé par le succès 1-3 du Beerschot à Lommel. Grâce à Thibaud Verlinden (1re, 68e) et Nokkvi Thorisson (85e), les Rats ont pris provisoirement la 4e place avec 20 points, en attendant le résultat du Lierse (19 points, 5e) contre la lanterne rouge, Jong Genk à 20 heures. Lommel, qui a égalisé provisoirement par Jordan Kadiri (4e, 1-1), occupe le 7e rang (15 points).

La rencontre a débuté à toute allure: Verlinden a ouvert la marque pour les Rats dès la première attaque d'une frappe dans le plafond (1re, 0-1) et Kadiri a marqué son deuxième but de la saison sur une passe d'Augustin Anello (4e, 1-1). En première période, le Beerschot s'est montré plus entreprenant et a tiré à 13 reprises au but avec cinq envois cadrés, qui ont trouvé un Jari De Busser attentif. Le gardien limbourgeois a notamment repoussé des envois de Dante Rigo (6e), Nokkvi Thorisson (10e) et de Leo Seydoux (42e). De l'autre côté, Bill Lathouwers est bien sorti de son but pour anticiper devant Yeboah Amankwah après un une-deux avec Metinho (23e) Probablement à cause de la pluie qui a commencé à tomber vers la demi-heure, le début de la seconde période a été plus chiche en occasions même si, seul devant le gardien du Beerschot, Kadiri a manqué sa reprise de la tête '(46e). En revanche, Verlinden a signé un doublé sur une passe en profondeur de Thorisson (68e, 1-2). Plus tard, Verlinden a permis à l'Islandais d'enlever tout suspense à la rencontre (85e, 1-3). (Belga)