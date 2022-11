Les Belges à l'étranger - Bakkali offre la victoire à Waalwijk, le PSV remporte le duel au sommet à l'Ajax

(Belga) Grâce à un doublé de Zakaria Bakkali, Waalwijk s'est imposé 3-1 dimanche soir contre AZ Alkmaar à l'occasion de la 13e journée de Eredivisie. Le Belge qui est monté à dix minutes de la conclusion, a marqué deux buts en l'espace de quatre minutes.

En première période, Jesper Karlsson (10e) a mis le feu aux poudres avec une frappe tirée du coin de la surface de réparation. Après la demi-heure de jeu, Waalwijk est revenu au marquoir via Iliass Bel Hassani (32e). Après la pause, les Walwickois ont dû attendre la montée de l'ancien joueur d'Anderlecht Zakaria Bakkali (87e, 90+1e) pour prendre l'ascendant grâce à une puissante frappe et une action individuelle. Au classement, Waalwijk occupe la 9e place avec 17 points alors que Alkmaar pointe au 5e rang avec 26 unités. Dans un même temps, le PSV a devancé l'Ajax dans la course au titre (1-2). Yorbe Vertessen (81e) est monté pour la fin de match alors que son coéquipier Johan Bakayoko n'a pas quitté le banc. Luuk de Jong (23e) a fait taire la Johan Cruijff ArenA au milieu de la première période et Erick Gutierrez (50e) a doublé le score au début de la deuxième période. Les hommes de Alfred Schreuder, ancien entraîneur du Club de Bruges, ont néanmoins réussi à inquiéter le PSV avec un but en fin de match de Lorenzo Lucca (83e). Avec cette victoire, le PSV (30 points) s'empare de la première place aux dépens de l'Ajax (28 points). (Belga)