Belgian Cats - Rachid Meziane : "Honoré et fier de la confiance de la fédération belge"

Rachid Meziane, le nouveau coach principal de l'équipe nationale féminine belge de basket a réagi dimanche sur la page facebook du club français de l'ESBVA Lille Métropole qu'il coache tout au long de l'année à la suite de sa promotion du poste d'adjoint à T1 des Belgian Cats.

"Je suis honoré et fier de la confiance que la fédération belge, ses dirigeants et ses joueuses m'ont donné pour manager son équipe nationale" a réagi le technicien de 42 ans qui succède à son compatriote Valery Demory dont il était un des adjoints (avec Pierre Cornia). "C'est avec beaucoup d'enthousiasme, de détermination et d'ambition que je veux relever ce challenge. Pour prendre cette décision importante et lourde d'engagement et de responsabilité, tant les enjeux sont importants, il me fallait préalablement avoir l'accord et le soutien que j'ai obtenu de mon club de l'ESBVA Lille Métropole par son président Carmelo Scarna, de ma famille et également de Valéry Demory avec qui j'étais arrivé. Je les remercie. La Belgique est aujourd'hui une nation du Top 8 Mondial et je compte bien œuvrer pour pérenniser ses bons résultats de ces dernières années."