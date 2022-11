Non, ils n'oublieront pas la politique au Qatar: la Belgique et neuf autre sélections se soulèvent contre la FIFA

La FIFA n'a pas que des alliés. L'instance internationale du football, qui organise notamment la Coupe du Monde, avait envoyé un courrier à toutes les fédérations participantes au tournoi, qui doit débuter le 20 novembre, leur demandant de ne se concentrer que sur le football pendant tout le moinde de compétition. Une lettre qui avait surpris et qui n'a pas plu à tout le monde.

Le journal suisse Le Temps nous apprend aujourd'hui que plusieurs sélections ont décidé de réagir. Au total, 10 fédérations auraient ainsi rédigé une lettre commune, adressée à la FIFA. Dans le lot se trouve la Belgique, mais aussi la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Pays de Galles, le Danemark le Portugal ou encore la Norvège et la Suède, pourtant absents du Mondial.

Dans ce courrier, ils affirment qu'ils poursuivront leurs efforts et n'oublieront pas la notion de droits humains pendant la Coupe du Monde. "Embrasser la diversité et la tolérance signifie également soutenir les droits de l’homme", précisent ces fédérations, après avoir salué les progrès réalisés par la Qatar auprès des travailleurs migrants ces derniers mois. Mais elles exigent surtut la mise en place d'un fonds de compensation pour ces travailleurs, ainsi qu'un centre qui leur serait dédié à Doha.

La fronde s'organise donc contre la FIFA.

La lettre complète

Alors que le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar sera donné prochainement, nous tenons à réagir aux derniers développements et aux discussions publiques concernant les défis auxquels est confronté le pays hôte en dehors du terrain, avant que le sport n'occupe bientôt le devant de la scène.

Nous reconnaissons et saluons, comme nous l'avons fait par le passé, les progrès significatifs réalisés par le Qatar, notamment en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants, l'impact des changements législatifs étant démontré dans les récents rapports de l'Organisation internationale du travail.

Nous saluons les assurances données par le gouvernement qatari et par la FIFA concernant la sûreté, la sécurité et l'inclusion de tous les supporters qui se rendront à la Coupe du Monde, y compris les supporters LGTBQ+.

Nous reconnaissons également que chaque pays a des problèmes et des défis à relever et nous sommes d'accord avec la FIFA pour dire que la diversité est une force. Cependant, embrasser la diversité et la tolérance signifie également soutenir les Droits de l'Homme. Les Droits de l'Homme sont universels et s'appliquent partout.

Nous continuerons à soutenir la dynamique en faveur d'un changement positif et progressif et à plaider pour un résultat concluant et une mise à jour des deux questions clés en suspens dont nous discutons avec la FIFA depuis longtemps.

La FIFA s'est engagée à plusieurs reprises à apporter des réponses concrètes à ces questions - le fonds de compensation pour les travailleurs migrants, et le concept d'un centre pour les travailleurs migrants à créer à Doha - et nous continuerons à faire pression pour que ces réponses soient apportées.

Nous croyons au pouvoir du football pour apporter de nouvelles contributions positives et crédibles à un changement progressif et durable dans le monde.